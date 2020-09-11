Star TV yayın akışı Cumartesi | Star TV bugün ne var? 12 Eylül Cumartesi yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 12 Eylül Cumartesi günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 12 Eylül Cumartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 12 Eylül 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi / sinema

15:30 Yerli dizi / sinema

20:00 İyi Günde Kötü Günde

