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  3. Star TV yayın akışı Cumartesi | Star TV bugün ne var? 16 Eylül Çarşamba yayın akışı

Star TV yayın akışı Cumartesi | Star TV bugün ne var? 16 Eylül Çarşamba yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 16 Eylül Çarşamba günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 16 Eylül Çarşamba Star TV yayın akışı...

Star TV yayın akışı Cumartesi | Star TV bugün ne var? 16 Eylül Çarşamba yayın akışı

Star Tv yayın akışı, 16 Eylül Çarşamba günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 16 Eylül Çarşamba Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

STAR TV 16 Eylül 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 İyi Günde Kötü Günde

23:20 Yerli dizi tekrar

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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