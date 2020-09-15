Star TV yayın akışı Cumartesi | Star TV bugün ne var? 16 Eylül Çarşamba yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 16 Eylül Çarşamba günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 16 Eylül Çarşamba Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı, 16 Eylül Çarşamba günü yayın akışı diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 16 Eylül Çarşamba Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 16 Eylül 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 İyi Günde Kötü Günde
23:20 Yerli dizi tekrar