Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta neler olacak?

5 Ocak 2021 Salı Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam ise yerli sinema filmi izleyici karşısında olacak. İşte 5 Ocak 2021 Salı Star TV yayın akışı...

STAR TV 5 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Yeni Bir Ev

18.40 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH YENİ BÖLÜM KONUKLARI