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  3. Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta neler olacak?

Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Star TV 5 Ocak 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise yerli sinema filmi seyirci karşısında olacak. İşte 5 Ocak Salı yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta neler olacak?

5 Ocak 2021 Salı Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Gerçeğin Peşinde" yer alacak. Akşam ise yerli sinema filmi izleyici karşısında olacak. İşte 5 Ocak 2021 Salı Star TV yayın akışı...

Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta neler olacak?

STAR TV 5 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Yeni Bir Ev
18.40 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH YENİ BÖLÜM KONUKLARI

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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