Star TV Yayın Akışı |İbo Show'da neler olacak?

23 Ocak 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne "Burcu ile Hafta Sonu" programı ile başlarken, gündüz kuşağında "Sol Yanım "dizisinin tekrarı yer alacak. Akşam kuşağında ise "İbo Show" izleyici karşısında olacak. İşte 23 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı...

STAR TV 23 OCAK 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema (Sol Yanım)

16:40 Yerli dizi tekrar/sinema (Menajerimi Ara)

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

İBO SHOW 10. BÖLÜM İLE STAR TV'DE

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da...