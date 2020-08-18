TV8 yayın akışı | 19 Ağustos TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?'Pozitif vakaların işe gittiği yönünde ihbarlar alıyoruz'Messi'nin bonservis bedeli belli oldu!FOX TV Yayın akışı | 20 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?İzmir'de büyük büyük panik! Salgında ikinci pik mi yaşanıyor?FOX TV Yayın akışı | 19 Ağustos Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?Kanal D yayın akışı Perşembe | Kanal D'de bugün ne var? 20 Ağustos PerşembeKanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 19 Ağustos ÇarşambaStar Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 20 Ağustos Perşembe yayın akışıStar Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 19 Ağustos Çarşamba yayın akışı
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 19 Ağustos Çarşamba yayın akışı

Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 19 Ağustos Çarşamba yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 19 Ağustos Çarşamba günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 19 Ağustos Çarşamba Star TV yayın akışı

Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 19 Ağustos Çarşamba yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 19 Ağustos Çarşamba Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

STAR TV 19 Ağustos Çarşamba 2020 Yayın Akışı

07:00 İki Aİle

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:45 Star Haber

22:00 Jurassic Parc

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT