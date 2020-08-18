Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 19 Ağustos Çarşamba yayın akışı

Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 19 Ağustos Çarşamba Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 19 Ağustos Çarşamba 2020 Yayın Akışı

07:00 İki Aİle

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:45 Star Haber

22:00 Jurassic Parc

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin