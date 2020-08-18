Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 20 Ağustos Perşembe yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 17 Ağustos Pazartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Binlerce kişi bugün hangi dizi var? ve bugün hangi film var? sorularını sorarak yanıt arıyor. İşte Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 20 Ağustos Perşembe yayın akışı
Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 17 Ağustos Pazartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 17 Ağustos Pazartesi 2020 Yayın Akışı
07:00 İki Aile
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18.45 Ana Haber
20:00 Yerli Dizi (TEKRAR)