Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 24 Ağustos Pazartesi yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 24 Ağustos Pazartesi günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 24 Ağustos Pazartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 24 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan İle Sabah SAbah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Aramızda Kalsın

18:45 Star Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 7