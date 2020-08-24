Star Tv yayın akışı Pazartesi | Star Tv bugün ne var? 24 Ağustos Pazartesi yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 24 Ağustos Pazartesi günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 24 Ağustos Pazartesi Star TV yayın akışı...
Star Tv yayın akışı ve 24 Ağustos Pazartesi günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 24 Ağustos Pazartesi Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 24 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah SAbah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Aramızda Kalsın
18:45 Star Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7