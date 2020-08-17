Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 18 Ağustos Salı yayın akışı
Star Tv yayın akışı ve 18 Ağustos Salı günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 18 Ağustos Salı Star TV yayın akışı
izi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 18 Ağustos Salı Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...
STAR TV 18 Ağustos Salı 2020 Yayın Akışı
07:00 İki Aİle
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:45 Star Haber
22:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
23:45 Güvercin