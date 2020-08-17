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  3. Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 18 Ağustos Salı yayın akışı

Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 18 Ağustos Salı yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 18 Ağustos Salı günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek? Pandemi dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda olan vatandaşların en büyük zevki haline gelen televizyon programları, dizi ve filmleri yayın akışlarında her gün yerlerini alıyor. İşte 18 Ağustos Salı Star TV yayın akışı

Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 18 Ağustos Salı yayın akışı

izi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte  18 Ağustos Salı Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

STAR TV  18 Ağustos Salı 2020 Yayın Akışı

07:00 İki Aİle

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:45 Star Haber

22:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

23:45 Güvercin

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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