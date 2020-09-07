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Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 8 Eylül Salı yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 8 Eylül Salı günü ekranlara hangi dizi, film ve televizyonları programları gelecek. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı haberimizle karşınızdayız. İşte 8 Eylül Salı Star TV yayın akışı...

Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 8 Eylül Salı yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 8 Eylül Salı günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 8 Eylül Salı Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı... 

STAR TV 8 Eylül Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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