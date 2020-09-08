Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 9 Eylül Çarşamba yayın akışı

Star Tv yayın akışı ve 9 Eylül Çarşamba günü dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Bizde sizler için Star Tv yayın akışını araştırdık. İşte 9 Eylül Çarşamba Star TV yayın akışı | Star Tv yayın akışı...

STAR TV 9 Eylül Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Kara Bela

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

KARA BELA FİLMİ KONUSU

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir. Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela'nın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi komedinin önemli isimleri bulunuyor.

