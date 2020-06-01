Normalleşmenin başlamasıyla birlikte merak edilen konulardan birisi de Starbucks'ların durumu oldu. Peki Starbucks açık mı? Starbucks bugün açılıyor mu 1 Haziran Pazartesi? Tüm merak edilenler haberimizde

STARBUCKS AÇIK MI?

Starbucks'ların da 1 Haziran'da hizmete girmesi bekleniyor. Sturbucks "TEKRAR HOŞ GELDİNİZ! Kahve keyfiniz kaldığı yerden devam ediyor." paylaşımıyla açık olan mağazalarını paylaştı.

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STARBUCKS DÜNYA GENELİNDE MAĞAZALARINI AÇIYOR

Starbucks yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında kapanan mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Şirket, ABD'nin ardından İngiltere genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15'ini yeniden açacağını duyurdu. Ancak bu kapsamda, sadece take away (gel-al) ve araca servis hizmetlerinin yapılacağı, müşterilerin mağazada oturmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Bununla birlikte, İngiltere genelindeki tüm mağazaların açılması için hazırlık yapıldığı ve birkaç deponun bu kapsamda faaliyete geçeceği bildirildi.

Starbucks, karantina uygulamalarının başladığı mart ayında tüm ardından İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket yetkilisi, "Kapalı kapılar ardında her gün corona virüse karşı standartlarımı iyileştirmek içi çalıştık" diyerek, İngiltere geneline yayılmış mağazalarla başlayacak olan yeniden açma planının, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ve refahını sağlamaya odaklanacağını söyledi.

STARBUCKS SAAT KAÇ ARASI ÇALIŞIYOR?

Starbucks şubeleri hafta içi her gün mesaiye 07:30'da başlar ve kapanış saat olan 23:00'a kadar aralıksız olarak hizmet vermeye devam eder. Çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösterebilir. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan şubeler ise genellikle 10:00'da açılmaktadır. Starbucks hafta sonu cumartesi ve pazar günleri aynı saatler arasında hizmet verir. Starbucks öğle arası tatili vermemektedir.

Starbucks şubeleri 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde, dini ve resmi bayramlarda da açıktır.

Starbucks Türkiye Genel Müdürlüğü, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak, Anel Plaza No: 5/4, Zemin Kat, Pk: 34768, Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Starbucks Telefon Numarası: 444 47 49

STARBUCK TARİHÇESİ NASILDIR?

O zamanlar, şirket Seattle’daki tarihi Pike Place Çarşısı’nda bulunan tek bir mağazadan oluşuyordu. Starbucks, sadece küçük bir mağazadan dünyanın en kaliteli, taze kavrulmuş kahve çekirdeklerini sunuyordu. Moby Dick'ten ilham alınan adı, eski kahve tüccarlarının denizcilik geleneği ve açık denize olan aşklarından gelmektedir.

1981 yılında, Howard Schultz (Starbucks yönetim kurulu başkanı, icra kurulu başkanı) bir Starbucks mağazasına ilk adımını attı. Schultz, ilk kez aldığı bir fincan Sumatra ile Starbucks'a girdi ve bir yıl sonra şirkete katıldı.

Bir yıl sonra, yani 1983 yılında Howard Schultz İtalya'ya gitti ve İtalyanların espresso barlarından ve kahve deneyimine olan aşklarından büyülendi. İtalyan kafe geleneğini Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmek istiyordu. İnsanların bir araya gelebilecekleri, sohbetlerine ev sahipliği yapacak bir mekan yaratmak… Ev ve iş yerlerinden sonra 3.adreslerini oluşturmak… Schultz, Il Giornale kafelerini açmak üzere kısa bir süreliğine Starbucks'tan ayrıldı ve yerel yatırımcıların yardımlarıyla Starbucks'ı satın alarak 1987 yılının Ağustos ayında şirkete geri döndü.

Starbucks, kurulduğu tarihten itibaren farklı bir şirket olma yolunda ilerledi. Sadece kahve ve zengin bir kahve kültürü değil, bir deneyim sundu.

Hedefimiz ilham veren ve insan ruhunu zenginleştiren bir marka olmak!

Bugün Starbucks 65 ülkede 21.000'in üzerinde mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı şirketidir. Ve biz her bir fincanla, benzersiz Starbucks Deneyimi sunmak için çalışıyoruz.