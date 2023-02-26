Stav Nachmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stav Nachmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stav Nachmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stav Nachmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stav Nachmani 6 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da סתיו נחמני şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stav Nachmani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shahar Greenberg Sports & Law yapmaktadır. Stav Nachmani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stav Nachmani'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stav Nachmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stav Nachmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stav Nachmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stav Nachmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Haifa

12 Temmuz 2021 yılında H. Nof HaGalil

30 Haziran 2022 yılında Maccabi Haifa

18 Ağustos 2022 yılında B. Jerusalem

22 Ocak 2023 yılında Maccabi Haifa

23 Ocak 2023 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2023 yılında Maccabi Haifa

Stav Nachmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stav Nachmani şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stav Nachmani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Haifa

İsrail U21 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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