Milli takımda teknik direktör görevi için gündeme yeni isimler gelirken, Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop'un da Alman ekolünden bir hoca ile anlaşılması yönünde isteği olduğu biliniyordu. Bu kapsamda Alman teknik adam Stefan Kuntz'un görüşmek için İstanbul'a geldiği ve birkaç gün içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı haberlerinin ardından taraftarlar internette Stefan Kuntz kimdir, nereli, kaç yaşında? Stefan Kuntz hangi takımları çalıştırdı? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

STEFAN KUNTZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 Ekim 1962 yılında Almanya Neunkirchen'de doğan Stefan Kuntz, kariyerine futbolcu olarak başladı. Bochum formasıyla profesyonel olan Kuntz, 1995 yılında 1.5 milyon Euro bonservis ücretiyle 1.FC K'lautern takımından Beşiktaş'a transfer olarak siyah beyazlı ekipte top koşturmuştu. 1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, 1999 yılında ise futbolculuk kariyerini noktaladı. Daha sonra ise futbolculuğa başladığı Borussia Neunkirchen takımı çalıştırarak teknik direktörlük kariyerine geçti.

STEFAN KUNTZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

İlk olarak Borussia Neunkirchen takımını çalıştırmaya başlayan 58 yaşındaki Stefan Kuntz, sonrasında Karlsruhe, Waldh. Mannheim, LR Ahlen takımlarını çalıştırdı. Devamında TuS Koblenz ve Bochum takımlarında sportif yönetici pozisyonlarında görev alan Kuntz, 2008 yılından 2016'ya kadar 1.FC K'lautern takımında yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı. 2016 yılında Almanya u21 Milli takımında teknik direktörlük yapmaya başlayan deneyimli teknik adam, o tarihten beri Alman u21 Milli takımındaki görevini yürütüyordu.