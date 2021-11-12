Stefan Kuntz, Milli takım başında 3. sınavına çıkıyor! Hedef 2'de 2!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubunda yer alan A Milli futbol takımımız, grupta 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Geri kalan son iki maçı da kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyerek Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen ay-yıldızlı takımın ilk sınavı Cebelitarık karşısında olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak bu mücadele teknik direktör Stefan Kuntz'un da Milli takım başında çıktığı 3. karşılaşması olacak. Alman teknik adam daha önceki iki karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

HEDEF PLAY-OFF

Elemelerde grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Şu anda 3. sırada yer alan Türkiye, kalan iki maçını kazanarak 2. sıraya yükselmeyi ve play-off oynamaya hak kazanmayı istiyor.

SON İKİ KARŞILAŞMA

Ay-yıldızlı ekip, ilk olarak oynayacağı Cebelitarık mücadelesinin ardından 16 Kasım Salı günü Karadağ ile karşılaşacak ve bu maçla birlikte grup aşamasını tamamlayacak. Grup lideri Hollanda yarın deplasmanda Karadağ ile mücadele ederken, Norveç de aynı gün sahasında Letonya'yı evinde ağırlayacak. Grubun son hafta maçında ise Hollanda ile Norveç, Amsterdam'da kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmanın sonucu Türkiye'nin kaderini belirleyecek.

AVERAJ OLDUKÇA ÖNEMLİ

Milli takım, Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da artırmayı planlıyor. Ay-yıldızlı takımın Norveç'ten 5 gol daha az averajı bulunuyor. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından puanların eşit olması durumunda, genel averaj baz alınacak ve averajı yüksek olan takım avantajlı konuma geçecek.