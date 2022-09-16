Stefan Kuntz tercihini yaptı! A Milli Takım'ın Lüksemburg ve Fareo Adaları maçları aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı Lüksemburg ve Fareo Adaları maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Tayfun Altuntaş
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Stefan Kuntz tercihini yaptı! A Milli Takım'ın Lüksemburg ve Fareo Adaları maçları aday kadrosu belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kazanarak grubunda lider olan A Milli Futbol Takımı,C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda Alman teknik direktör Stefan Kuntz bu maçların aday kadrosunu açıkladı.

Stefan Kuntz tercihini yaptı! A Milli Takım'ın Lüksemburg ve Fareo Adaları maçları aday kadrosu belli oldu

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Cengiz Ünder (Olympique Marseille), Yunus Akgün (Galatasaray), Berkan Kutlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Serdar Gürler (M.Başakşehir),

Forvet: Enes Ünal(Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

MİLLİLER PAZARTESİ TOP BAŞI YAPACAK

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 18 Eylül Pazar günü saat 13.00'ten itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, Lüksemburg maçına da bu tesiste yapacağı antrenmanlarla hazırlanacak.

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