Stefan Kuntz'dan Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci açıklaması!

A Milli futbol takımımız, Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarında Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. Bu maçlar öncesinde takımın aday kadrosu açıklandıktan sonra gözler Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci'ye çevrilmişti. Herhangi bir sakatlıkları bulunmayan yıldız futbolcuların neden kadroya dahil edilmediğini merak eden futbolseverlere Stefan Kuntz'dan açıklama geldi.

"TAKIM RUHU ÜZERİNE ÇOK ÇALIŞTIK"

Alman teknik adam yaptığı açıklamada, "Bizim ilk etapta konsantrasyonumuz Cebelitarık maçı için olacak. Öncelikle bu maçtan istediğimizi almak istiyoruz. Daha sonra Karadağ için aynısını yapacağız. Ben çok fazla geçmişe gitmek istemiyorum. Maçları tabii ki izledim ama kendi analizimi yapmak istiyorum. Bunların sonucunda çıkardığım şu, öz güven en üst noktada değilmiş ve mental güç de çok kuvvetli değilmiş. Ben izlediklerimden bunları gördüm. Öz güven konusunda sıkıntı yaşıyorsanız takım arkadaşlarınızın desteğine ihtiyaç duyarsınız. Takım ruhu üzerine çok çalıştık. Öz güven takım ruhuyla yükseltilebilir diye düşündük. Letonya maçında istediğimizi aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"GALİBİYETİN ÜZERİNE BİR ŞEYLER EKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Öncelikli hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade eden Kuntz, "Letonya galibiyetinin üzerine bir şeyler eklememiz gerekiyor. Cebelitarık maçında aklımızda öncelikle galibiyet olacak. Temel hedef bu. Sonra ne kadar gol atabiliyorsak o kadar atmak. Oyuncularımıza bunu söyleyeceğiz. Atacağımız her gol rakiplerimizi baskı altına alacak. Öncelikli hedefimiz galibiyet." diye konuştu.

"VİTOR PEREİRA İLE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLDU"

İrfan Can Kahveci'nin kadroda olmamasıyla ilgili konuşan Kuntz, "Bir önceki kadroda 26 kişilik aday kadro açıkladık. Bunun sebebi de ilk maçta 3 oyuncu cezalıydı ve benim ilk kampımdı takımdaki. Görebildiğim kadar oyuncuyu görmek istedim. Benim kadro açıklama yaklaşımımı bilmek isterseniz genelde 20+3... Yani 20 oyuncu ve 3 kaleci şeklinde. Takım ruhunun bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. İrfan Can için hocasıyla, Vitor Pereira ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler neticesinde de kararımız bu yönde oldu. Görüşmenin ana konusu sakatlıktı. Bu oyuncuların hepsini takip ediyoruz. Şunu bilmeleri lazım, kapı kimseye kapalı değil" ifadelerini kullandı.

"TAKIMINDA OYNADIĞINDA FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yusuf Yazıcı hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Geçen açıkladığımız kadroda şimdi olmayanlara bakarsak biri Serdar Aziz, göz sakatlığı nedeniyle yok. Diğeri de Yusuf. Hem kendisiyle hem de Lille teknik direktörüyle konuştum. Bazen oyuncular neden aday kadroda olmadıklarını anlayamayabiliyorlar. Ben Yusuf'un takımında oynadığında milli takımda faydalı olacağını düşünüyorum. Milli arayı değerlendirip takımdaki yerini kazanıp Mart ayındaki maçlarda bize daha katkılı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.