Step İklimi ne demek, TDK'ya göre Step İklimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Step iklimi ne demek? Step iklimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi step iklimi kelimesi. Peki step iklimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre step iklimi nedir, step iklimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

STEP İKLİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Step iklimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre step iklimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orta kuşak karalarının iç kısmında görülen, kar yağışı ve don olayının fazla yaşandığı, ilkbaharın yağışlı, yazların kurak geçtiği bir iklim türü

