Stepan Lysenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Lysenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Lysenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stepan Lysenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stepan Lysenko 1 Temmuz 2005 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Лисенко Степан Дмитрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stepan Lysenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Stepan Lysenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stepan Lysenko'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stepan Lysenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stepan Lysenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Eylül 2022 yılında Hajduk U19
Stepan Lysenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stepan Lysenko şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Stepan Lysenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ukrayna U17 takımında 22 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.