Stephan Salger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephan Salger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephan Salger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephan Salger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephan Salger 30 Ocak 1990 tarihinde Düren şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephan Salger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Stephan Salger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stephan Salger'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stephan Salger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/StephanSalger

Stephan Salger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephan Salger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephan Salger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephan Salger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2007 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2009 yılında Köln

1 Temmuz 2011 yılında Osnabrück

30 Haziran 2012 yılında Köln

1 Temmuz 2012 yılında Bielefeld

1 Eylül 2020 yılında 1860 München

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln II

Stephan Salger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephan Salger şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

GFC Düren 09 (-2002), 1.FC Köln (2002-2009)

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