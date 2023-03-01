Stephen Wearne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Wearne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Wearne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stephen Wearne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stephen Wearne 16 Aralık 2000 tarihinde Stockton-on-Tees şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Stephen Christopher Wearne şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stephen Wearne Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Wearne'nin Grimsby Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stephen Wearne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/stephenwearne10/
Stephen Wearne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stephen Wearne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Boro U18
1 Temmuz 2019 yılında Boro U21
9 Eylül 2020 yılında Sunderland U23
7 Ocak 2022 yılında Torquay
31 Mayıs 2022 yılında Sunderland U23
1 Temmuz 2022 yılında Grimsby Town
1 Kasım 2022 yılında Torquay
1 Ocak 2023 yılında Grimsby Town
Stephen Wearne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stephen Wearne şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.