Steve Carell Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

STEVE CARELL KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Ağustos.1962

Steve Carell kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Komedyen, Sinema Oyuncusu, Prodüktör, Yazar

Steve Carell doğum yeri : Concord, Massachusetts, ABD.

STEVE CARELL BİYOGRAFİSİ

Steven John Carell, 16 Ağustos 1962 tarihinde ABD., Massachusetts eyaletinde doğmuştur. 3 abisi vardır. Concord Middlesex Okulu'nda okudu. Granville, Ohio Denison Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra doğaçlama komedi yapan Second City topluluğu ile birlikte Chicago'ya taşındı.

2006 yılında Little Miss Sunshine filmi ile En İyi Oyuncu Kadrosu dalında Screen Actors Guild Awards / Screen Actors Guild Ödülü kazanmıştır. 2008 yılında çekilen “Get Smart” filmi ile iyice tanındı. Steven Carell, 1995 yılında oyuncu Nancy Walls ile evlendi. Elisabeth Anne (d.2001) ve John (d. 2004) Carell adında iki çocuğu vardır. Steve Carell, California, Los Angeles’de ailesiyle birlikte yaşıyor. Filmleri : 2003 - Bruce Almighty 2004 - Anchorman: The Legend of Ron Burgundy 2004 - Sleepover 2005 - Melinda and Melinda 2005 - Bewitched 2005 - The 40-Year-Old Virgin 2006 - Over the Hedge 2006 - Little Miss Sunshine 2007 - Evan Almighty 2007 - Knocked Up 2007 - Dan in Real Life 2008 - Horton Hears a Who! 2008 - Get Smart 2009 - High T 2010 - "Despicable Me" 2011 - Crazy, Stupid, Love 2012 - Seeking a Friend for the End of the World

2013 - The Way Way Back