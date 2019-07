Steve Martin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

STEVE MARTİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Ağustos.1945

Steve Martin kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Sinema Oyuncusu, Yazar, Komedyen, Müzisyen

Steve Martin doğum yeri : Waco Teksas, ABD.

STEVE MARTİN BİYOGRAFİSİ

Üç Kabadayı (Three Amigos) filmindeki rolü hala akıllardadır.

Steve Martin, 14 Ağustos 1945 tarihinde ABD., Teksas, Waco’da doğmuştur. Asıl adı Stephen Glenn Martin’dir. Garden Groove, Kaliforniya'da büyümüştür. O beş yaşındayken, Martin ve ailesi Inglewood’a taşındı, 1955 yılında Los Angelesdışındaki banliyölere taşındı.

Gençliğinde Disneyland'da çalışarak sihir, hokkabazlık ve balonla hayvan yapma gibi yetenekler edindi, Sınıf arkadaşı Kathy Westmoreland ile bir takım oluşturarak ufak müzikaller sahnelemişdir.

Kaliforniya Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldı. 1967 yılında üniversiteyi bıraktı. Felsefe üzerine akademik kariyer yapmak istedi Fakat 1967 yılında UCLA'ya geçtikten sonrası tekrar tiyatroya döndü. 1967 yılında “The Smothers Brothers Comedy Hour” serisi için yazarlık yaptı. Yetmişli yıllarda komedyen olarak Johnny Carson'ın şovlarında yer aldı. Ardından ilk komedi albümü “Let's Get Small”ı ve ikinci albümü “A Wild and Crazy Guy”ı çıkardı.

1979 yılında “The Jerk” adlı filmde ilk başrolünü oynadı. 1979 yılında rol aldığı The Muppet Moviede bir sahnede garson olarak gözükmekte ve Kermitle olan diyaloğu klasikler arasında görünmektedir.

1980 yılında “Pennies From Heaven” filminde rol alan Steve, komediye döner. 1982 yılında Carl Reiner'in yönettiği ve ayrıca da rol aldığı Dead Men Don't Wear Plaid (1982) isimli 40 ve 50li yılların gerilim filmleriyle dalga geçen filmiyle gişede iyi bir başarı sağladı. Ardından “The Lonely Guy”, “The Man with Two Brains”, “All of Me”, “Three Amigos”, “Little Shop of Horrors” ve “Dirty Rotten Scoundrels” gibi filmlerde rol aldı. 1999 yılında tekrar bir senaryo yazdı ve filmde (“Bowfinger”) Eddie Murphy'yle birlikte oynadı.

1988 yılında “Kirli Çürük ve Adi” adlı sinema fiminde Michael Caine ile beraber oynadı. 1991 yılında “Gelinin Babası” filminde oynadı.

2001 ve 2003 yıllarında ise Akademi Ödüllerini sundu.

2006 yılında “Pembe Panter” filminde Jean Reno, Kevin Kline, Beyonce Knowles ile birlikte oynadı.



Evlilikleri :

1.eşi : 1986 yılında oyuncu Victoria Tennant ile evlendi. 1994 yılında boşandı.

2.eşi : Steve Martin, 29 Temmuz 2007 tarihinde yazar Anne Stringfield ile evlendi. Aralık 2012 tarihinde ilk (kız) çocuğu doğdu.

Ödülleri:

1981 - Pennies From Heaven , Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

1984 - All of Me, 1987 Roxanne, Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

1989 - Parenthood, Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

1995 - Father of the Bride Part II, Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

1969 - The Smothers Brothers Comedy Hour En İyi komedi senaryosu, bir program veya müzikalde emmy ödülü

1984 - All of Me NYFCC En İyi Aktör Ödülü

1978 - Let's Get Small, 1979 A Wild and Crazy Guy En iyi Komedi Albümü Grammy Ödülü

Albümleri :

1977 - Let's Get Small

1978 - King Tut

1978 - A Wild and Crazy Guy

1979 - Comedy is Not Pretty!

1981 - The Steve Martin Brothers

Kitapları :

1979 - Cruel Shoes

1996 - Picasso at the Lapin Agile and Other Plays: Picasso at the Lapin Agile, the Zig-Zag Woman, Patter for the Floating Lady, Wasp

1997 - L.A. Story and Roxanne: Two Screenplays

1998 - Pure Drivel

2001 - Shopgirl

2002 - The Underpants: A Play

2003 - The Pleasure of My Company

Filmleri ve Dizileri :

Senaryo :

2008 - Hain (Sinema Filmi)

2006 - Pembe Panter (Sinema Filmi)

2005 - Aşkı Ararken (Sinema Filmi)

1999 - Çatlak Yönetmen (Sinema Filmi)

1994 - A Simple Twist of Fate (Sinema Filmi)

1991 - L.A. Story (Sinema Filmi)

1987 - Roxanne (Sinema Filmi)

1986 - Üç Kabadayı (Sinema Filmi)

1983 - İki Beyinli Adam (Sinema Filmi)

1982 - Ölü Adamlar Ekose Giymez (Sinema Filmi)

1979 - The Jerk (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2016 - Billy Lynn's Long Halftime Walk (Norm Oglesby)(Sinema Filmi)

2015 - Evim (Sinema Filmi)

2011 - The Big Year (Sinema Filmi)

2010 - The 82nd Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2010 - Karmakarışık (James Italiano (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2009 - İlişki Durumu: Karmaşık (Adam) (Sinema Filmi)

2009 - Pembe Panter 2 (Müfettiş Jacques Clouseau) (Sinema Filmi)

2009 - 81st Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2008 - The 60th Primetime Emmy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2008 - Baby Mama (Barry) (Sinema Filmi)

2006 - Pembe Panter (Clouseau) (Sinema Filmi)

2005 - Sürüsüne Bereket 2 (Tom Baker) (Sinema Filmi)

2005 - Aşkı Ararken (Ray Porter) (Sinema Filmi)

2003 - Sürüsüne Bereket (Tom Baker) (Sinema Filmi)

2003 - Looney Tunes Maceraya Devam (Bay Chairman) (Sinema Filmi)

2003 - Başımın Belası (Peter Sanderson) (Sinema Filmi)

2001 - Aman Doktor!.. (Dr. Frank Sangster) (Sinema Filmi)

2000 - Joe Gould'un Sırrı (Charlie Duell) (Sinema Filmi)

1999 - Çatlak Yönetmen (Bobby Bowfinger) (Sinema Filmi)

1999 - The Directors (Kendisi) (TV Dizisi) (Bölüm)

1999 - Taşralılar (Henry Clark) (Sinema Filmi)

1999 - Fantasia 2000 (Kendisi) (Sinema Filmi)

1998 - Mısır Prensi (Hotep Seslendirme) (Sinema Filmi)

1997 - İspanyol Mahkum (Jimmy) (Sinema Filmi)

1996 - Çavuş Bilko (Sergeant Ernest G. Bilko) (Sinema Filmi)

1995 - Gelinin Babası 2 (George Banks) (Sinema Filmi)

1994 - Mixed Nuts (Philip) (Sinema Filmi)

1994 - A Simple Twist of Fate (Michael McCann) (Sinema Filmi)

1993 - Late Show With David Letterman (Kendisi) (TV Dizisi) (8 Bölüm)

1992 - Mucize Adam (Jonas Nightengale) (Sinema Filmi)

1992 - HouseSitter (Newton Davis) (Sinema Filmi)

1991 - Şehrin Kalbi (Davis) (Sinema Filmi)

1991 - L.A. Story (Harris K. Telemacher) (Sinema Filmi)

1991 - Gelinin Babası (George Stanley Banks) (Sinema Filmi)

1990 - Mavi Cennetim (Vincent Antonelli) (Sinema Filmi)

1989 - Çılgın Aile (Gil Buckman) (Sinema Filmi)

1988 - Kirli Çürük ve Adi (Freddy Benson) (Sinema Filmi)

1987 - Uçaklar, Trenler ve Otomobiller (Neal Page) (Sinema Filmi)

1987 - Roxanne (Charlie Bales) (Sinema Filmi)

1986 - Üç Kabadayı (Three Amigos) (Lucky Day) (Sinema Filmi)

1986 - Küçük Korku Dükkanı (Orin Scrivello) (Sinema Filmi)

1984 - Yalnız Adam (Larry Hubbard) (Sinema Filmi)

1984 - All of Me (Roger Cobb) (Sinema Filmi)

1983 - İki Beyinli Adam (Dr. Michael Hfuhruhurr) (Sinema Filmi)

1982 - Ölü Adamlar Ekose Giymez (Rigby Reardon) (Sinema Filmi)

1981 - The 53rd Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

1981 - Pennies from Heaven (Arthur) (Sinema Filmi)

1979 - The Jerk (Navin R. Johnson) (Sinema Filmi)

1979 - The Muppet Movie (garson) (Sinema Filmi)

1978 - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Dr. Maxwell Edison) (Sinema Filmi)

1977 - The Absent-Minded Waiter (kısa film)