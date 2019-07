Steve McCurry Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

STEVE MCCURRY KİMDİR?

Doğum tarihi : 23.Nisan.1950

Burcu : Boğa

Meslek : Fotoğrafçı

Steve McCurry doğum yeri : Darby, Pensilvanya, ABD

STEVE MCCURRY BİYOGRAFİSİ

National Geographic Dergisi'nin 1985 Haziran sayısında "Afghan Girl" başlığıyla yayımladığı fotoğrafla tanındı.

Steve McCurry, 23 Nisan 1950 tarihinde Darby, Pensilvanya, ABD’de doğmuştur. Pensilvanya Eyalet Üniversitesinden mezun oldu. Sinema ve film yapımcılığı okumayı planlarken, sahne sanatları bölümünden 1974 yılında mezun olmuştur. Okuduğu üniversitenin gazetesi için fotoğrafçılık yaparken, fotoğrafçılığa olan ilgisini keşfetmiştir. Mezun olduktan sonra iki yıl boyunca The Daily Collegion gazetesinde habercilik yaptı. Spor ve moda haberlerinin fotoğraflarını çekerken artık monotonluktan sıkılarak, 1979 yılında Hindistan’a gitmeye karar verdi.

1979 yılında serbest fotoğrafçılık yapmak üzere Hindistan’a gitti. Yanına almış olduğu kamera ile birlikte ülkeyi keşfetmeyi kafasına koymuş ve Hindistan kıtasının genelini gezmiştir. Daha sonra Pakistan sınırını geçerek isyancıların kontrolündeki bölgede fotoğraflar çekti. 1984 yılında Afganistan-Pakistan sınırında bir mülteci kampında gördüğü manzarayı ve Afgan Kızının resmini çekti. Bu fotoğraflar daha sonra The New York Times, TIME ve Paris Match gazetelerinde yayınlandı.

Steve McCurry, daha sonra İran-Irak savaşını, Lübnan iç savaşını, Kamboçya iç savaşını, Filipinler’deki İslami isyanı, Körfez savaşını ve Afganistan’ın iç savaşını da belgelemiştir.

Steve McCurry, gazete fotoğrafçılığı ve editörlük yaptı. Ünlü olmasını sağlayan “Afghan Girl (Afgan Kızı)” fotoğrafını 1984 yılında çekti ve National Geographic dergisinde yer aldı.

Bu meşhur fotoğrafını Pakistan’da bulunan bir mülteci kampında çekmiştir. Fotoğrafta bulunan yaklaşık on iki yaşlarındaki yetim bir kızdır. National Geographic tarafından “en tanınmış fotoğraf” olarak seçilmiş ve 1985 yılının Haziran ayının kapak fotoğrafı olarak kullanılmıştır. Çekilen kızın kim olduğu tam on yedi yıl boyunca bulunamamıştır. Steve McCurry ve National Geographic ekibi aradan geçen on yedi yılın ardından 2002 yılında kızı bulmuşlardır.

Steve McCurry, 1986 yılından itibaren Magnum Photos isimli dünyaca ünlü fotoğrafçılık şirketinin üyelerinden biridir. Steve McCurry çektiği fotoğraflar ile sayısız ödüle layık görülmüştür. Dünya çapında yapılan fotoğraf haberciliği yarışması olan “World Press Photo” yarışmasında iki kez birincilik elde etmiştir.

Fotoğraf kariyerinin başından itibaren Kodachrome kullanan Steve McCurry, üretimi 2009 yılında durdurulan kodachrome filminin en son 36 pozluk makarasının kendisine verilmesi için Kodac’la görüşmüş, şirket kabul edince 30 yıldır kullandığı bu filmin son 36 karesiyle farklı ülkelerdeki kentleri ve kişileri çekerek, bir dönemin kapanışına tanıklık etmiştir. Bu fotoğrafları ” Son kodachrome filmi ” başlıklı sergide Robert De Niro, Aamir Khan, Shenaz, Nandita Nas, Amitabh Bachchan, Shekhar Kapur, Elliott Erwitt ve Ara Güler’in yanı sıra Rajastan’da ki Rabari Kabilesi’nden etkileyici portreler çekerek toplamıştır. Bu resimler 3 Ağustos – 4 Eylül 2011 tarihleri arasında dünyada ilk kez “İstanbul Modern Sanat Müzesi ”nde sergilemiştir.



Ödülleri :

Robert Capa Altın Madalyası (Afgan kızı fotosu için)

Ulusal Basın Fotoğrafçıları Ödülü

World Press Photo yarışmasında dört defa birincilik

Kitapları :

1985 - İmparator Yolu / The Imperial Way

1988 - Muson / Monsoon

1999 - Portreler/Portraits

2000 - Güney Güneydoğu / South Suotheast

2002 - Mabet/Sanctuary

2003 - Buda’ya Giden Yol: Tibet Haccı / The Path To Budhdha: A Tibetan Pilgrimage

2005 - Steve McCurry

2006 - Doğu'ya Bakış

2007 - Dağların Gölgesinde / In The Shadow Of Mountains