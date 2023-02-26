Steven Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Owusu 1 Ocak 1995 tarihinde Ejisu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Steven Owusu Kaakyire şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Owusu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Liken Sports Management yapmaktadır. Steven Owusu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Owusu'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Steven Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2012 yılında Ebusua Dwarfs

24 Kasım 2015 yılında Berekum Chelsea

12 Ocak 2017 yılında Unity FC

3 Mart 2018 yılında Ngezi Platinum

12 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2020 yılında Bechem United

1 Şubat 2022 yılında Gold Stars FC

Steven Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Owusu şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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