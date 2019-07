Steven Soderbergh Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

STEVEN SODERBERGH KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Ocak.1963

Burcu : Oğlak

Meslek : Yönetmen, Senarist, Prodüktör

Steven Soderbergh doğum yeri : Atlanta, Amerika

STEVEN SODERBERGH BİYOGRAFİSİ

Amerikalı yönetmen, senaryo yazarı, prodüktör ve editör. Sinema tarihine, aynı yıl iki ayrı filmiyle en iyi yönetmen oskarına aday olarak gösterildiği başarısıyla geçer. Out Of Sight, “Sex, Lies and Videotapes”, Traffic, Erin Brockovich önemli filmlerindendir. Bir soygun çetesinin maceralarını anlatan ve üçlemesini yaptığı Ocean's Eleven, Ocean's Twelve ve 2007 itibariyle vizyona giren Ocean's Thirteen filmleri tüm dünyada büyük box office başarısı kazanmıştır.

Steven Soderbergh, 14 Ocak 1963’te altı çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak Atlanta, Amerika’da dünyaya geldi. Babası Peter Soderbergh’in Louisiana State University’ye dekan olarak atanması nedeniyle ailecek Baton Rouge’a taşındılar. Soderbergh, onbeş yaşında eğitim gördüğü kolejin animasyon sınıfına kaydoldu ve ikinci sınıf ekipmanlarla 16 mm kısa filmler çekmeye başladı. Bunlardan biri de Janitor’du.

Kolejden mezun olduktan sonra Hollywood’a taşınan Soderbergh , free lance film editörü olarak çalışıyordu. 1985’te Yes isimli müzik grubu için çektiği konser videosuyla Grammy ödülünü kazanması Soderbergh’e film yapmak için büyük ilham verdi.

Hollywood’da kısa bir süre kaldıktan sonra tekrar Baton Rouge’a dönen yönetmen, daha önceden tasarladığı Sex, Lies and Videotapes isimli filminin senaryosunu 8 günde tamamladı. Bağımsız filmde devrim yaratan yapım, 1989’da Cannes film festivalinde altın palmiye ödülünün sahibi oldu ve Quentin Tarantino’nun aynı yıl çektiği Pulp Fiction filminin başarısına paralel bir reklam patlaması yarattı.

Ayrıca Soderbergh, 26 yaşındayken Cannes ödülünü alarak bu ödülü alan en genç yönetmen unvanının da sahibi oldu. Sex, Lies and Videotapes’i box-office’te hayal kırıklığı yaratan Jeremy Irons’ın Kafka’yı canlandırdığı düşük bütçeli Franz Kafka; King of the Hill izledi.

Soderbergh’in ticari anlamda başarı getirmeyen filmlerinin talihi 1988’de çektiği başrollerini Jennifer Lopez ve George Clooney’in paylaştıkları Out Of Sight’la değişti. Film, Soderbergh’in ve Clooney’in uzun süreli ortaklıklarının sadece başlangıcıydı. 2000 yılı Soderbergh’in kariyeri için dönüm noktası olacaktı. Zira başrolünde oynayan Julia Roberts’a en iyi kadın oyuncu dalında oskar kazandıran 2000 tarihli Erin Brockovich, yönetmenin tüm dünyada adının duyulmasında büyük öneme sahip oldu.

Ardından sosyal drama dalında büyük övgüler alan ve yönetmenin ışığını daha da parlatan, en iyi yönetmen oskarının da sahibi olduğu Traffic geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Traffic, yönetmenin haklı ününü daha da pekiştirdi. Traffic ve Erin Brockovich’le aynı yıl en iyi yönetmen dalında oskara aday olan Soderbergh, bu durum itibariyle akademinin 60 yıllık tarihinde bir ilke de imza atıyordu.

Steven Soderbergh’in box office başarılarına eklenen en cazip ve pırıltılı filmlerinden biri de Brad Pitt, Matt Damon, George Clooney ve Andy Garcia’lı oyuncu kadrosuyla tüm dünyada büyük başarı kazanan Ocean’s Eleven oldu. 183 milyonluk hasılatıyla döneminin en iyi gişe sonucu getiren filmlerinden biri olan yapımı Solaris takip etti.

Yönetmenliğinin yanı sıra senaryo yazarlığı da yapan Soderbergh, Gary Ross'un “Peasantville”i, Scott McGehee'nin "Nightwatch"ı ve Greg Mottola'nın "The Daytrippers” filmlerinin senaristliğini üstlendi.

2003 yılında HBO için politik ve güncel konuları ele alan, George Clooney’in de yapımcılığını üstlendiği K Street isimli dizinin yönetmenliğini yapan sinemanın altın çocuğu Soderbergh,dizideki olayları ele alışı itibariyle Demokrat Parti liderlerinin seçiminde etkili oldu.

2004’te serinin ikinci filmi Ocean’s Twelve için kamera karşısına geçen Soderbergh, Bubble ve The Good German filmlerinden sonra Oceans Thirteen’le sinema izleyicisinin yüzünü yeniden güldürdü.

Yönetmen The Argentine, Guerrilla ve Life Interrupted filmlerinin de yönetmenliğini yaptı.



Ödülleri :

2013 - 65. Emmy Ödülleri - Mini Seri Dalında En İyi Yönetmen (Behind the Candelabra)

2001 - 73.Oscar Ödülleri - En İyi Yönetmen (Traffic)

1989 - 42.Cannes Film Festivali - FIPRESCI Ödülü (Seks Yalanları)

1989 - 42.Cannes Film Festivali - En İyi Film (Seks Yalanları)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2017 - Logan Luck /Şanslı Logan (Sinema Filmi)

2014 - The Knick (TV Dizisi)

2013 - Behind the Candelabra (Sinema Filmi)

2013 - Acı Reçete (Sinema Filmi)

2012 - Striptiz Kulübü (Sinema Filmi)

2011 - Çapraz Ateş (Sinema Filmi)

2011 - The Last Time I Saw Michael Gr... (Sinema Filmi)

2011 - Salgın (Sinema Filmi)

2010 - And Everything Is Going Fine (Sinema Filmi)

2009 - İspiyoncu (Sinema Filmi)

2009 - The Girlfriend Experience (TV Dizisi)

2009 - Kiralık Sevgili (Sinema Filmi)

2008 - The Argentine (Sinema Filmi)

2008 - Gerilla (Sinema Filmi)

2007 - Ocean's 13 (Sinema Filmi)

2006 - İyi Alman (Sinema Filmi)

2005 - Bubble (Sinema Filmi)

2004 - Oceans Twelve (Sinema Filmi)

2004 - Eros (Sinema Filmi)

2003 - K Street (TV Dizisi)

2002 - Çok Özel (Sinema Filmi)

2002 - Solaris (Sinema Filmi)

2001 - Ocean's 11 (Sinema Filmi)

2000 - Traffic (Sinema Filmi)

2000 - Tatlı Bela (Sinema Filmi)

1999 - Denizci (Sinema Filmi)

1998 - Aşk ve Para (Sinema Filmi)

1995 - Derinlerde (Sinema Filmi)

1993 - Zor Hayatlar (Sinema Filmi)

1991 - Kafka (Sinema Filmi)

1989 - Seks Yalanları (Sinema Filmi)

Senaryo :

2008 - Gerilla (Sinema Filmi)

2002 - Solaris (Sinema Filmi)

1997 - Gece Bekçisi (Sinema Filmi)

1995 - Derinlerde (Sinema Filmi)

1993 - Zor Hayatlar (Sinema Filmi)

1989 - Seks Yalanları (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2015 - Striptiz Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2014 - The Knick (TV Dizisi)

2011 - His Way (TV Filmi)

2005 - Unscripted (TV Dizisi)

2002 - Insomnia (Sinema Filmi)

Görüntü Yönetmeni :

2015 - Striptiz Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2014 - The Knick (TV Dizisi)

2013 - Behind the Candelabra (Sinema Filmi)

2012 - Striptiz Kulübü (Sinema Filmi)

2011 - Çapraz Ateş (Sinema Filmi)

2011 - Salgın (Sinema Filmi)

2009 - İspiyoncu (Sinema Filmi)

2008 - The Argentine (Sinema Filmi)

2008 - Gerilla (Sinema Filmi)

2007 - Ocean's 13 (Sinema Filmi)

2006 - İyi Alman (Sinema Filmi)

2005 - Bubble (Sinema Filmi)

2004 - Oceans Twelve (Sinema Filmi)

2003 - K Street (TV Dizisi)

2002 - Çok Özel (Sinema Filmi)

2002 - Solaris (Sinema Filmi)

2001 - Ocean's 11 (Sinema Filmi)

2000 - Traffic (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2011 - The Last Time I Saw Michael Gr... (Sinema Filmi)

2009 - The Dr. Oz Show (Himself - Guest) (TV Dizisi)

2004 - Le Grand Journal De Canal+ (Kendisi) (Tv Programı) (2 Bölüm)

2002 - Savaş Gibi Hayat (Kendisi) (Sinema Filmi)