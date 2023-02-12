Steven Warnock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Warnock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Warnock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Warnock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Warnock 12 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Warnock Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Steven Warnock, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Steven Warnock'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Warnock Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steven Warnock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Warnock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Warnock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kilmarnock FC

4 Şubat 2022 yılında Forfar Athletic

9 Mayıs 2022 yılında Kilmarnock FC

Steven Warnock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Warnock şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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