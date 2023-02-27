Stigur Annel Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stigur Annel Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stigur Annel Olafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stigur Annel Olafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stigur Annel Olafsson 7 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stigur Annel Olafsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 26 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Stigur Annel Olafsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stigur Annel Olafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stigur Annel Olafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stigur Annel Olafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stigur Annel Olafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mayıs 2020 yılında Fylkir

11 Haziran 2020 yılında Völsungur ÍF

18 Şubat 2021 yılında Fylkir

10 Mayıs 2022 yılında Ellidi

16 Ekim 2022 yılında Fylkir

Stigur Annel Olafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stigur Annel Olafsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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