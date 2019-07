Sting Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

STİNG KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Ekim.1951

Sting kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Müzisyen

Sting doğum yeri :

STİNG BİYOGRAFİSİ

Rock efsanesi, piyano, gitar, bateri ve saksafon gibi birçok müzik enstrümanı çalabiliyor. Müzik kariyerine 1970'li yıllarda The Police isimli grupta solist, besteci ve bas gitarist olarak giriş yaptı.

Sting, 2 Ekim 1951 tarihinde Wallsend, İngiltere’de sütçü bir baba ile kuaför bir annenin çocuğu olarak ve 4 kardeşin en büyüğü olarak doğmuştur. Asıl adı Gordon Matthew Thomas Sumner’dır. Annesi Audrey Cowell, babası Ernest Matthew Sumner’dır. Kuaförlüğünün yanısıra aldığı klasik piyano eğitimi ile Sting'in müzikkal kariyerinde önemli isimlerden biri olan annesi aynı zamanda onun ilk öğretmeni. Müziğe ilgisini farkeden annesinden aldığı klasik piyano eğitimi sayesinde kazandığı müzik bursuyla aynı alanda eğitimine okullu olarak devam etti. Ama gözü hep gitardaydı. Yine de piyano eğitiminin üretkenliğinde ve yarattığı müzikal çeşitlilikteki etkisi yadsınamaz. Newcastle St. Cuthbert Katolik Lisesinde okudu.

The Police 'e solist olmadan önce bir süre ingilizce ve futbol öğretmenliği de yapan şarkıcının iki de fahri doktorluk ünvanı var.

Eğitimini tamamladıktan sonra Londra yollarına düşen Sting burada tanıştığı baterist Stewart Copleand ve gitarist Andy Summers ile birlikte ünlü The Police grubunu kurdu. 1977 yılında kurdukları Police'i 1983 yılına kadar sürdüren grup yaptıkları birçok parçayla müzik listelerini altüst etti. Keskin duruşları ve şarkılarının içerdiği sözler nedeniyle dönem dönem BBC tarafından çalınması yasaklanan parçalara imza attılar. Tüm bu sürece ve Police grubunun gördüğü ilgiye rağmen Sting'in solo kariyerinde aldığı başarılar bu yıllardaki popülaritesiyle dahi ölçülemez. Grup müziğinden solo albümlere geçen birçok müzisyenin eski başarısını yakalayamadığı müzik piyasasında Sting adeta yeniden doğdu.

1983 yılında The Police'le yollarını ayırdıktan sonra engellenemez bir yükselişe geçen Sting daha sonra yaptığı albümlerle müzik listelerinde her zaman istikrarlı bir duruş sergiledi ve ciddi bir hayran kitlesi edindi. 1983 yılında dağılan grup The Police'le "Roxanne", "Every Breath You Take", "King of Pain" ve "Every Little Thing She Does Is Magic" gibi İngiltere ve Amerika'da hit olmuş birçok şarkıyı hafızalara kazıdı. Bu başarılar gruba beş Grammy Ödülü getirdi. The Police Grubu'ndan ayrılan ve müzik kariyerine tek başına devam eden Sting, 1985'deki Dream of the Blue Turtles adlı solo albümüyle adeta yeniden doğdu.

Sting 1985 yılında "Blue Turtles" adlı bir grup kurdu. Grubun üyelerini Branford Marsalis, Kenny Kirkland ve Omar Hakim oluşturmaktaydı. Grup, "Dream Of The Blue Turtles" isimli albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Bu albümle başarı yakalayan grup, ardından bu albümünden "If You Love Somebody Set Them Free", "Fortress Around Your Heart" ve "Russians" isimli 45'likler yayımlandı. Günümüze kadar birçok başarılı albüme imza atan Sting, son olarak 25 yıllık solo kariyerini içeren parçalardan oluşan "25 Years" isimli albümünü Eylül 2011'de müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yardımsever yönüyle de dikkat çeken şarkıcı, birçok vakıf, dernek ve yardım kuruluşu için de sahne aldı. Sting, yağmur ormanlarının korunması için verdiği mücadeleyle çevre örgütlenmesinde haklı bir ün sahibi oldu. Karısı Teudie Styler ile 1989'da Yağmur Ormanları Vakfı'nı kuran yıldız, yağmur ormanlarını ve yerlilerini korumak adına birçok konser düzenledi. Bugün Sting'in kurduğu vakıf 18 ülkede çalışmalarını devam ettiriyor.

Müzik dünyasının COOL starlarından olan Sting bu dönemde yaptığı "Eglishman In New York, Shape of my heart, Mad About You" gibi artık klasikleşmiş bir çok parça ile müzik dünyasında hatırı sayılır bir yer edindi. Çok yönlü kişiliği rock'çı çevreci, politik eylemci, tantrik yogacı gibi bir çok sıfatın üzerine yapışmasına neden olsa da Sting'in özellikle son yıllarda meditasyon ile olan içli dışlı ilişkisi müziğini de derinden etkiliyor. Özellikle Brand New Day albümünde New Age'ın rock'la bağlantısını yakınlaştıran, hip hop'la caz, country'le dub gibi türlerin akrabalıklarını sorgulayan Sting farklı sesinin yarattığı buğulu atmosfer ve zengin içeriğiyle bizi kendine hayran bırakmıştı.

Sting ismi Phoenix Jazzmen grubu ile beraberken takılmıştır. Bir performansta siyah ve sarı çizgili bir süveter ile çıktığı için grubun lideri tromboncu arkadaşı Gordon Solomon kendisine bal arısı gibi göründüğünü söylemiştir. Bundan sonra da lakabı Sting (arı iğnesi) olarak kalmıştır.

Gün geçtikçe duyma yetisini kaybeden kulaklarının müzik yapmasına engel olmadığını söyleyen şarkıcının piyano, saksafon, flüt, mandolin ve armonika gibi birçok entrümanı çalıyor olması sanıyorum albümlerindeki müzikal çeşitliliği nasıl yakaladığını merak edenlere iyi bir cevap olur.

Sting, şarkısı “Roxanne” ile tüm zamanların en iyi 50 şarkısı arasına girmiştir.

1982 yılında Pinochet sonrası isyanlarını dünyaya duyurmaya çalışan Şili halkının sesine kulak veren Sting şimdi gelecekten, hayallerden ve yağmurdan bahsediyor. Ve hala 50'sini deviren bir müzisyen olarak kendisine yakışan şarkılar yapıyor.



Evlilikleri :

1.eşi: 1 Mayıs 1976 tarihinde Frances Tomelty ile evlendi. 1 Mart 1984 tarihinde boşandı. 2 çocuğu oldu. Fuschia Sumner (d. 1982), Joseph Sumner (d. 1976)

2.eşi : 20 Ağustos 1992 tarihinde Trudie Styler ile evlendi. 4 çocuğu oldu. Brigitte Michael Sumner (d.1984), Jake Sumner (d.1985), Eliot Pauline Sumner ("Coco) (d.1990), Giacomo Sumner (d. 1995)

Filmleri :

Oyuncu :

2013 - Who the F**K Is Arthur Fogel (Himself) (Sinema Filmi)

2012 - Radioman (Himself) (Sinema Filmi)

2011 - Life's Too Short (Sting) (TV Dizisi)

2010 - 2012: Time for Change (Kendisi) (Sinema Filmi)

2009 - Brüno (Kendisi) (Sinema Filmi)

2009 - 2009 Golden Globe Awards Red C... (Kendisi) (Tv Programı)

2004 - The 76th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

1998 - Ateşten Kalbe Akıldan Dumana (JD) (Sinema Filmi)

1988 - Çılgın Baron (Kahraman Memur) (Sinema Filmi)

1988 - Fırtınalı Pazartesi (Finney) (Sinema Filmi)

1987 - Julia Ve Julia ( Daniel Osler) (Sinema Filmi)

1985 - Plenty (Mick) (Sinema Filmi)

1985 - Gelin (Baron Charles Frankenstein) (Sinema Filmi)

1985 - Bring on the Night (Kendisi) (Sinema Filmi)

1984 - Dune (Feyd-Rautha) (Sinema Filmi)

1982 - Brimstone and Treacle (Martin Taylor) (Sinema Filmi)

1981 - Artemis 81 (Helith) (TV Filmi)

1979 - Quadrophenia (Ace Face) (Sinema Filmi)

1978 - The South Bank Show (Kendisi) (TV Dizisi) (3 Bölüm)