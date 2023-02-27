Stipe Vucur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stipe Vucur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stipe Vucur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stipe Vucur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stipe Vucur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stipe Vucur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stipe Vucur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stipe Vucur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stipe Vucur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stipe Vucur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stipe Vucur 22 Mayıs 1992 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Stipe Vučur şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stipe Vucur Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gipfelstürmer yapmaktadır. Stipe Vucur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stipe Vucur'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stipe Vucur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stipe Vucur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Stipe Vucur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stipe Vucur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2002 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Salzburg U15

1 Temmuz 2007 yılında Salzburg U17

1 Temmuz 2009 yılında Salzburg U19

27 Ağustos 2010 yılında Seekirchen

15 Temmuz 2011 yılında USK Anif

20 Ocak 2012 yılında FC Lustenau

1 Temmuz 2013 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2014 yılında Aue

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2020 yılında Hallescher FC

1 Temmuz 2021 yılında FCSB

28 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2023 yılında Zalgiris

Stipe Vucur kimdir

Stipe Vucur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stipe Vucur şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1. Salzburger SK (12/1997-), Red Bull Salzburg

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Stipe Vucur nereli

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