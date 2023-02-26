Stiven Raider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiven Raider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiven Raider adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiven Raider Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiven Raider 4 Aralık 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiven Raider Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stiven Raider, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Stiven Raider'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stiven Raider Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stiven Raider isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stiven Raider Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiven Raider futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Kalev Altyapı

1 Ocak 2017 yılında Kalev U17

1 Ocak 2018 yılında Kalev U21

1 Ocak 2019 yılında Kalev

1 Ocak 2020 yılında Kalev U21

1 Eylül 2020 yılında FC Flora U21

12 Ocak 2021 yılında Kalev

Stiven Raider Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiven Raider şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Maardu (-2010), Tallinna SK Everest (2011-2013), Kalev Tallinn (2014-2017)

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