Mersin Belediyesi heyelandan çöken yolda yenileme çalışması yaptıCHP'li Özkoç: Kimse Türkiye Cumhurbaşkanı ile böyle konuşamaz, Macron haddini bilmeliMustafa Kapı, Galatasaray'a teşekkür etti!Muharrem İnce: Bütün herkese kapımız açıktırStockholm'de Kur'an yakma girişiminin ardından önlemler artıyorAltınordu yeni sezon formalarını tanıttı! Altınordu 2020-2021 sezonu formaları ne kadar?Asya Kaplanı sivrisineği nedir? Nasıl kurtulunur? Nasıl öldürülür? Isırığına ne iyi gelir?Kağıthane'de bir otomobil duvara çarptıHadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni aşk pozu!FOX TV Yayın akışı | 12 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Stockholm'de Kur'an yakma girişiminin ardından önlemler artıyor

Stockholm'de Kur'an yakma girişiminin ardından önlemler artıyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de Diyanet İşlerine bağlı Ulu Cami'nin önünde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim yakma girişimine karşı polis ekipleri bölgede sıkı tedbirler aldı.

Stockholm'de Kur'an yakma girişiminin ardından önlemler artıyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de Diyanet İşlerine bağlı Ulu Cami'nin önünde olası izinsiz Kur'an Kerim yakma girişimine karşı polis sıkı önlemler aldı. Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyelerinin bir gün önce Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde izinsiz bir eylemde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımlamaları polisi harekete geçirdi. Irkçı grubun hedefinde olan Botkyrka ilçesi Fittja Mahallesi'ndeki Ulu Cami'nin önünde dünden itibaren nöbet tutmaya başlayan polis, cuma namazı esnasında da önlemlerini artırdı.

Stockholm'de Kur'an yakma girişiminin ardından önlemler artıyor

BELEDİYE BAŞKANINDAN MÜSLÜMANLARA DESTEK

Botkyrka Belediye Başkanı Ebba Östlin ve Polis Şefi Martin Lazar, cuma namazı öncesi camiyi ziyaret ederek Müslümanlara destek verdi.

Hutbenin ardından kısa bir konuşma yapan Botkyrka Belediye Başkanı Ebba Östlin, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını kınadı. Östlin, her türlü provokasyon eylemlerine karşın Müslümanların yanında olduklarını ve ellerinden geldiği kadar bu tür provokatif eylemlere izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Stockholm'de Kur'an yakma girişiminin ardından önlemler artıyor

STOCKHOLM POLİSİNE TEŞEKKÜR

Fittja Ulu Cami Başkanı İsmail Okur da kendilerine her türlü desteği veren polis ve siyasetçilere teşekkür etti. Irkçı parti üyeleri, 12 Eylül'de Stockholm'ün 5 yerinde Kur'an yakmak için polisten izin istediğini, bu yerlerden birinin Fittja Ulu Cami'nin önü olduğunu hatırlatan Okur, bu kişilerin polisten izin alamamalarına rağmen dün gizlice Rinkeby'de, bu sabah da Malmö'de Kur'an-ı Kerim yaktıklarını belirtti. Okur, "Irkçıların hedefinde bizim camimizin önü vardı. Polis bir gün önceden önlem alarak camimizde nöbet tutmaya başladı. Cuma namazını da huzurlu kılmamız için polis nöbet tuttu. Bu nazik davranışlarından dolayı Stockholm polisine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Stockholm'de Kur'an yakma girişiminin ardından önlemler artıyor

YÜZLERCE POLİS YENİ PROVAKASYONLARA KARŞI ÖNLEM ALDI

Öte yandan Stram Kurs'un lideri ırkçı Rasmus Paludan'ın yandaşları, polisin izin vermemesine rağmen Malmö'nün Rosengard bölgesinde bu sabah erken saatlerde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Sosyal medyaya yayımladıkları görüntülerde, maskeli bir kişi Kur'an-ı Kerim'in üzerine benzin döküp hızla olay yerinden uzaklaştı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, olaydan sonra yüzlerce polis Malmö'nün çeşitli bölgelerine dağılarak muhtemel yeni bir Kur'an yakma provokasyona karşı önlem aldı.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT