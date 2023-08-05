Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!

Otomotiv sektöründeki stokçuluğun ve fahiş fiyatların önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, 'takip sistemi'ni devreye sokuyor.

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Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!

Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor. Sağlık ve ilaçlardaki uygulanan ürün takip sistemi gibi bir elektronik uygulama yapılacak.

BARKOD SİSTEMİYLE STOKÇULUĞUN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Milliyet’in haberine göre, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı’mız otomotiv piyasasındaki suni fiyatların önüne geçilmesi, iş işleyişindeki haksız uygulamaların engellenmesi ve sıfır otomobile erişimi kolaylaştırmak adına 6+6 yönetmeliğinin kapsamını genişleterek piyasa adına oldukça yararlı adımlar attı.

Son olarak sıfır otomobillere takılacak çip ile araçların üretim, sevkiyat, satış, teslimat gibi süreçleri takip edileceği açıklandı. Peki sistem nasıl işleyecek? Araçlara yerleştirilecek çip ile aracın üretiminden son tüketiciye satış ve sonrası süreçlerine kadar tüm aşamalar kaydedilecek. Böylelikle araçların gerek distribütör gerekse bayilerde ne kadar süreyle kaldığı takip edilerek, stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu uygulama ile olağan dışı beklemelerin tespiti sağlanıp, fiyatlar konusunda oldukça olumsuz etkisi olan ve kamuoyunda da sıkça gündem olan stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçilmesinde etkili olacağı kanaatindeyiz."

SIFIR OTOMOBİLE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

6+6 yönetmeliğinin son hali ve denetimler neticesinde ikinci el otomobilde spekülatif fiyatlamaların önüne geçildiğini savunan Ertemel, "Birebir irtibat noktasında ek ücretler talep edilmesi gibi bazı sorunlar olsa da genel tabloda fiyat artışlarının engellediğini söyleyebiliriz. Ürün takip sistemi stokçulukla gelen fiyat artışlarına olumlu etki edeceği gibi, diğer yandan gerçek tüketicinin otomobile erişiminde kolaylık sağlayacaktır" diye konuştu.

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