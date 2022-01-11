Stokçuluk yapanın vay haline! Resmi Gazete'de yayımlandı, cezası artırıldı!

Türkiye'de son dönemde kurdaki hareketlilik fiyatların artmasına neden olsa da bazı fırsatçılar bu durumdan kendine avantaj sağlamanın yollarına başvurdu. Bu kapsamda birçok alanda fiyatların artacağı düşüncesiyle stokçuluğa başlayan kişilere karşı yeni kanunlar ile cezaların geleceği açıklamaları yapılmıştı. O kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Değişikliği ile yürürlüğe girdi.

UYGULAMAYA KONULDU

Stokçuluğa karşı her türlü önlemi alacaklarını ve cezaları da artıracaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uygulamalara başladı. Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemelere göre stokçulara 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

CEZALAR ARTIRILDI

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı değiştirildi. Buna göre caydırıcılığın artırılması hedefiyle 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarıldı.