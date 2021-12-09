Stopaj indirimiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Türk lirası mevduatlarına stopaj desteği uygulaması indiriminin süresinin yeniden düzenlendiğini belirtti. Bu bağlamda, Stopaj indirimi nedir? Ne zamana kadar uzatıldı? Stopaj indiriminde son tarih ne zaman? İşte detaylar...

STOPAJ İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Stopaj indiriminin 31 Aralık 2021’e kadar devam etmesi kararlaştırılmıştı. Ancak bu süre tekrar uzatıldı. Kabine toplantısında ekonomiye ilişkin önemli konular ele alınırken stopaj indirimi konusuna da yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar için aylık 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasının mart ayı sonuna kadar devam ettirileceğini açıkladı.

Karara göre 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar stopaj indirimi geçerli olacak.

İndirimli stopaj uygulaması bu son uzatma gerçekleşmeseydi 31 Aralık 2021’de sona erecekti.

STOPAJ İNDİRİMİ NEDİR?

Stopaj bir vergi türüdür ve elde edilen kazancın veya gelirin kaynağından kesilen vergi anlamına gelmektedir. Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi bir kazanca ilişkin tutarın, ilgiliye ödenmesi öncesinde kesilen bedele stopaj denmektedir.

Türkiye gibi beyan esasının geçerli olduğu vergi sistemlerinde stopaj istisna teşkil etmektedir. Stopaj ile tevkifat aynı anlama gelmektedir. Tevkifat çoğunlukla katma değer vergisi uygulamalarında kullanılmaktadır.

Vergi tahsilatının daha güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve vergi maliyetlerini azaltmak stopajın amacıdır.

Stopaj vergisi gelir sahibine geçmeden önce kesilmektedir. Bu da vergi gelirlerinin daha hızlı ödenmesine ve kaçak riskinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.