Stratus ne demek, TDK'ya göre Stratus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stratus ne demek? Stratus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stratus kelimesi. Peki stratus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stratus nedir, stratus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

STRATUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stratus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Stratus kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre stratus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Katman bulut

