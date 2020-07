Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ve Üniversitelere yaptırılacak olan Seviye Tespit Sınavı alanları, yeri, sınav tarihi, başvuru süreleri ve ücreti belli oldu.

STS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav başvuruları 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını aşağıdaki linkten yapabilir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular Anadolu Üniversitesince alınacaktır. Başvuru usul ve esasları da Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenecektir. Seviye Tespit Sınavlarına başvuru yapacak adayların Anadolu Üniversitesinin İnternet sayfasını takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca sınavla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu İnternet sayfasında duyurular yayımlanacaktır.

Adaylar, Anadolu Üniversitesi Sınav Başvuru Sistemine (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) adresinden ulaşabileceklerdir. Üniversitenin yayımlayacağı Seviye Tespit Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda sınav başvuru işlemi ile ilgili olarak tüm bilgiye erişilebilmektedir.

STS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Seviye Tespit Sınavı (STS) başvuruların tamamlanmasının ardından 28 Eylül 2020 tarihinde sınav giriş belgelerinin erişime açılacak.

STS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Mühendislik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Hemşirelik, Veteriner Hekimliği alanlarında yapılacak olan sınavlar 3 Ekim 2020 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

STS SÜRESİ VE ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav süresi 150 dk olmakla birlikte sınav ücreti 280 tl olarak belirlendi.

SINAVA GELİRKEN YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı

nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle

ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel

Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik

Belgesi) ibraz etmek zorundadır. Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.)

sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav

görevlileri tarafından yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Sınav Giriş Belgesi; adayın kimlik bilgilerini, (varsa) fotoğrafını, sınavın içeriğini,

merkezini, binasını, tarihini vb. bilgilerini gösteren belgedir. Anadolu Üniversitesi Aday

İşlemleri sayfasında sınav tarihinden 1 hafta öncesinde yayımlanacaktır.

Adaylar sınavda yapacağı işaretlemeler ve yazacağı yazılar için yanında koyu yazan siyah

kurşun kalem, iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş

takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren

EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz, bu kurala uymayan adayların sınavı geçersiz

sayılacaktır.

SINAVA GELİRKEN YANINDA BULUNDURULMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇLER

Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar, cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar, her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler, kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar (adayların sınav giriş belgesinde özel olarak belirtilenler hariç) araçlarla sınava girmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınavların yapıldığı binalardaki salonlarda adaylar kontrol edilecek yukarıda sayılan araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Sınavın yapıldığıbina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları YÖK tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile gerekli görüldüğü takdirde izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınavsalonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

STS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖK tarafından uygulanacak sınavların sonuçları 02.11.2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulunun İnternet sayfasında yayınlanacak, adaylar sonuçlarını, YÖK’ün www.yok.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

