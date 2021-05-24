Süper Ligin yanı sıra birçok ligde futbol heyecanı sona erdi. 31 Mayıs itibariyle de birçok kulüpte futbolcuların kontratları sona erecek. Şimdiden futbol takımları 2021-2022 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başladı. Futbolseverler de yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağını internet arama motorlarında STSL 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? sorularıyla araştırmalarda bulunuyor.

STSL 2021-2022 SEZONU YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021- 2022 sezonu yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Ancak yaz transfer döneminin geçtiğimiz yıl 4 Ağustos Salı günü başladığı düşünülürse bu Ağustos ayında transfer tescil döneminin açılması bekleniyor. Kulüpler bu tarihlerden önce transfer yapabilirler, ancak bu transferlerin federasyonu bildirilmesi için tescil tarihinin beklenmesi gerekiyor.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz güncellenecektir.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yaz transfer döneminin Eylül ayının sonunda biteceği söylenebilir.

Kaynak: Bölge Gündem.