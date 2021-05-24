Suudi Arabistan Hac Genelgesi yayımladı: İşte Hacca gidecek kişi sayısı ve kurallar!Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Düğün tarihleri belli olduSokağa çıkma kısıtlaması bitti, İstanbullular İstiklal Caddesine akın ettiATP halka arz lot sayısı | ATP Bilgisayar Konsorsiyum üyeleriYapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduHalil Falyalı kimdir, nereli, kaç yaşında?Acun Ilıcalı, eğitime de el attı! 'AcunMedya Akademi' bölümü açtıWushu Sporcusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduMerve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu tepki toplamıştı! Trafikte"çakarlı araç" denetimiATP halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? ATP Bilgisayar halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. STSL 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

STSL 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Futbolda 2020-2021 sezonun tamamlanmasının ardından gözler şimdiden yeni sezona çevrildi. Takımlar transfer çalışmalarına başlarken kulislerde isimler fısıldanmaya başlarken futbolseverler yaz transfer sezonun başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki STSL 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

STSL 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Ligin yanı sıra birçok ligde futbol heyecanı sona erdi. 31 Mayıs itibariyle de birçok kulüpte futbolcuların kontratları sona erecek. Şimdiden futbol takımları 2021-2022 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başladı. Futbolseverler de yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağını internet arama motorlarında STSL 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?   sorularıyla araştırmalarda bulunuyor. 

STSL 2021-2022 SEZONU YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021- 2022 sezonu yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Ancak yaz transfer döneminin geçtiğimiz yıl  4 Ağustos Salı günü başladığı düşünülürse bu Ağustos ayında transfer tescil döneminin açılması bekleniyor. Kulüpler bu tarihlerden önce transfer yapabilirler, ancak bu transferlerin federasyonu bildirilmesi için tescil tarihinin beklenmesi gerekiyor.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz güncellenecektir.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yaz transfer döneminin Eylül ayının sonunda biteceği söylenebilir.

Kaynak: Bölge Gündem.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT