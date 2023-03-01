Stuart Nelson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stuart Nelson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stuart Nelson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stuart Nelson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stuart Nelson 17 Eylül 1981 tarihinde Stroud şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Stuart James Nelson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stuart Nelson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SCSA Sports Management yapmaktadır. Stuart Nelson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stuart Nelson'nin Dover Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stuart Nelson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stuart Nelson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stuart Nelson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stuart Nelson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ekim 2000 yılında Millwall

1 Temmuz 2001 yılında Oxford City

7 Temmuz 2003 yılında Hucknall Town FC

2 Şubat 2004 yılında Brentford

1 Temmuz 2007 yılında Leyton Orient

1 Ağustos 2008 yılında Norwich

27 Temmuz 2009 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2010 yılında Notts County

20 Temmuz 2012 yılında FC Gillingham

31 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2018 yılında Yeovil Town

13 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

7 Kasım 2020 yılında Crawley Town

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ekim 2021 yılında Dorking

14 Ocak 2022 yılında Sutton Utd

1 Temmuz 2022 yılında Dover Athletic

Stuart Nelson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stuart Nelson şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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