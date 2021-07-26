Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 27-29 Temmuz 2021 tarihlerinde!

Türk üniversitelerinin katılımıyla, küresel ölçekte dijital ortamda organize edilecek "Study in Turkey 2021" sanal fuarı 27 Temmuz'da başlayacak. Fuar 3 gün boyunca Türkiye saati ile 08.00-20.00 arasında yapılacak.

Dünya çapında üniversite çağındaki gençlerin sanal ortamda Türkiye'deki üniversitelerle buluşturulması amacıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen sanal fuar başta diplomatik temsilciliğin bulunduğu 142 ülke olmak üzere yaklaşık 180 ülkedeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Fuarda görsel ve işitsel materyallerle, canlı bağlantı ve anlık ileti yoluyla tanıtım yapılacak, potansiyel öğrenciler ve aileleri, Türk yükseköğretim sisteminin yanı sıra, tarihi, sosyal ve kültürel değerleri hakkında da bilgi sahibi olabilecek.

İlki 2020 yılında düzenlenen ve uluslararası alanda büyük ilgi gören Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı bu yıl 29 Temmuz'a kadar sürecek.

Sanal fuarda üniversite standlarının yanı sıra ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşlara ait stantlar da yer alacak.