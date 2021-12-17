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'Şu an seçim ilan etsinler, yarın ülke toparlanır' demişti! Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İrfan Değirmenci'nin sunduğu Halk TV Ana Haber yayına telefonla bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Şu an seçim ilan etsinler, yarın ülke toparlanır. Bu kadar net, bu kadar kesin" diyen ana muhalefet partisi liderinin sözleri tepki çekti.

'Şu an seçim ilan etsinler, yarın ülke toparlanır' demişti! Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu!

HALK TV Ana Haber'e telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu.

Canlı yayına bağlanarak "Şu an seçim ilan etsinler, yarın ülke toparlanır. Bu kadar net, bu kadar kesin konuşuyorum” diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli'nin kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya kullanıcıları, Cumhuriyet Halk partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yaptıkları paylaşımlarla tepki gösteri.

"KAFAYA KOYMUŞ YÖNETECEK ÜLKEYİ"

Kılıçdaroğlu'nun sihirli bir değneğe, olağanüstü meziyetlere, harika çözüm önerilerine sahipmiş gibi konuştuğunu ifade eden kullanıcılar, onun erken seçim olması halinde Türk Lirası'nın şaha kalkacağı algısını yaratmaya çalıştığını vurguladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Kılıçdaroğlu'nu 'Kafaya koymuş yönetecek ülkeyi', 'kesin istihbarat aldı', 'bir de buna inanmış' gibi ifadeler kullanarak tiye aldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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