Su Diyeti Nedir, Su Diyeti Nasıl Yapılır? Su İçerek Zayıflanır Mı?

Su diyeti temelde, günde 8 ila 10 bardak su içmeyi gerektirir. Su, tokluk hissi sağlar, iştahı azaltır ve kalori alımını kontrol altında tutar. Ayrıca vücuttaki toksinleri ve atıkları uzaklaştırır. Su diyeti, tatlı içecekler ve alkolden uzak durmayı, sağlıklı beslenmeyi teşvik eder. Diyet süresince, suyu çeşitlendirmek için limon dilimleri, salatalıklar veya nane yaprakları ekleyebilirsiniz. İşte, su diyeti nasıl yapılır? Su içerek zayıflanır mı gibi pek çok sorunun cevabı...

Su Diyeti Nasıl Yapılır?

Su diyeti, genel olarak kilo vermek isteyenler ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek isteyenler tarafından tercih edilir. Herhangi bir yaş grubundan ve cinsiyetten kişiler su diyetini uygulayabilir. Ancak, hamileler, emziren anneler, kronik böbrek rahatsızlığı olanlar, kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları olanlar veya özel bir diyet gerektiren hastalıkları olanlar için önceden doktora danışmak önemlidir. İştah kontrolü, metabolizma hızının artması ve daha sağlıklı bir yaşam için su diyetini uygulamak isteyenlerin, düzenli olarak su içmeye ve sağlıklı beslenmeye odaklanmaları gerekmektedir.

Haberin Devamı

Su Diyetinde Su Nasıl Hazırlanır?

Su diyeti yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: Başlangıçta günlük su tüketimini artırın ve en az 8 ila 10 bardak su için. Su içmeyi düzenli hale getirmek için bir program oluşturun ve gün boyunca düzenli aralıklarla su için. Su içerken, içeceğinizi zenginleştirmek için limon dilimleri, salatalık veya nane yaprakları ekleyebilirsiniz. Tatlı içeceklerden ve alkolden kaçının ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Yemeklerden önce bir bardak su içmek iştahı kontrol etmeye yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz yapmayı da unutmayın.

Haberin Devamı

Su İçerek Zayıflanır Mı?

Su içmek, kilo vermek sürecinde destekleyici bir faktör olabilir, ancak yalnız başına kilo kaybını sağlamaz. Su içmek, tokluk hissi sağlar ve iştahı azaltabilir, böylece daha az yemek yememize yardımcı olabilir. Ayrıca, su metabolizmayı hızlandırır ve vücutta atıkların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, sağlıklı bir kilo kaybı için dengeli bir diyet ve egzersiz programı önemlidir. Su içmek, doğru beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle birlikte kullanıldığında, kilo verme çabalarını destekleyebilir. Ancak, su içmek tek başına kilo verme garantisi değildir ve bireysel ihtiyaçlara göre diğer faktörlerle birlikte ele alınmalıdır.

Su Diyeti Zararları Nelerdir?

Su diyeti, vücudunuzu ciddi bir kalori açığına sokarak hızlı kilo kaybı sağlayan bir diyet şeklidir. Ancak, uzun süreli uygulanması sağlık sorunlarına neden olabilir.

Fazla sıvı tüketimi böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyeceği için böbrek taşı oluşumunu arttırabilir

Kan şekeri seviyesinin düşmesine neden olabileceği için düşük tansiyon ve mide bulantısı yaratabilir

Vücudun besin ihtiyacı yeterli karşılanmadığı için, bayılma, saç dökülmesi, koordinasyon kaybı, güç ve dayanıklılık yaratabilir

Yeme bozukluğu olanlarda düzensiz beslenme alışkınlığına sebep olabilir

Diyeti uygularken sadece su içilmediğinden emin olunmalı, yalnızca sıvı değil, meyve ve sebzeleri gibi besin değeri yüksek gıdaları da tüketerek diyetin sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğünden emin olunmalıdr.

Su Diyeti Diyet Listesi

Su diyetinde günde en az 2 litre su veya sıvı alımı yapılır. Bu, vücutta tokluk hissi yaratır ve kan basıncını normal seviyede tutmaya yardımcı olur. Diyetin işe yaraması için farklı sıvı içeceklerin de tüketilmesi gerekir çünkü su, vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinin her birini karşılamaz. Bu sebeple uzmanlar sadece su içilerek yapılan diyetlerin zararlı olabileceğine dikkat çeker. Dolayısı ile besin değeri yüksek sıvı ve yiyeceklerin de diyet programına eklenmesi gerekir. Örnek diyet listesi şöyledir:

SABAH: 2 bardak taze sıkılmış elma suyu

2 bardak taze sıkılmış elma suyu ARA ÖĞÜN: 1 bardak papatya çayı, 1 bardak su

ÖĞLE: 1 porsiyon portakal, 1 bardak su

1 porsiyon portakal, 1 bardak su ARA ÖĞÜN: 1 bardak limon suyu, 1 adet maden suyu

AKŞAM: 1 domatesin suyu, 1 adet elma

1 domatesin suyu, 1 adet elma ARA ÖĞÜN: 2 adet salatalık, 2 bardak su

Yatmadan önce su içilerek gün tamamlanır. 3 günden fazla uygulanması önerilmeyen diyetin içerisinde mutlaka besin değeri yüksek meyveler ve sebzeler yer almalıdır.

Su Diyeti En Fazla Kaç Gün Yapılmalı?

Su diyetinin vücut sağlığınızı olumsuz yönde etkilememesi için ideal kullanımı 3 gün olup, diyet öğünlerinize bağlı olarak en fazla 7 güne kadar yapılabilir.

Daha uzun süreli uygulamalar, vücuttaki besin eksikliği gibi sağlık sorunlarına neden olacağı için de önerilmez. Bu nedenle diyeti kaç gün yaptığınızdan bağımsız olarak uzman kontrolünde bir liste edinip, kullandığınızdan emin olmalısınız.

Su Orucunda Yoğurt Yenir mi?

Meyve suları içerek şekerli beslenmek istemeyenlerin tercihi ayran içmek ya da yoğurt yemek olabilir. Besin yetersizliğinden dolayı düşen tansiyonu dengelemek için yoğurt yenilebilir.