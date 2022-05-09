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Su haznesini kırp içine ayakkabılarını koydular!

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camiisi'nde kapı kolunun tahrip edilmesinin ardından şimdi de Osmanlı'dan kalma su haznesi kırıldı ve içine ayakkabılar koyuldu.

Su haznesini kırp içine ayakkabılarını koydular!

Ayasofya Camiisi son günlerde aldığı tahripler ile sosyal medyanın gündeminde. İmparatorluk kapısının zarar görmesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. 24 Nisan tarihinde twitter kullanıcısı arkeolog Ömer Faruk Akçay'ın çektiği fotoğrafta su haznesinin kırılarak içerisine ayakkabı koyulduğu görüldü. Paylaşıma birçok yorum geldi.

Su haznesini kırp,içine ayakkabılarını koydular!

"İNSANLAR BURAYI KUTSAL SAYIYOR"

Söz konusu fotoğrafa kimileri "Atatürk'ün ilerici görüşüne hayranım müzeye çevirirken varmış bir bildiği" , "Müze kalmalıydı. Bir inat uğruna güzelim eserler yok oluyor." şeklinde eleştirilerde bulundu.

Konuyla ilgili konuşan Sanat Tarihi Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, "‘İmparator Kapısı’nın tahrip edildiğinin ortaya çıkması üzerine bir görevlinin kendisine, “İnsanlar burayı kutsal sayıyor. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar”. şeklinde konuştu.

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