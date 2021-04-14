Su kesintisi 14 Nisan Çarşamba | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları internette sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu kesinti listesiyle ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

14 NİSAN ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Siyavuşpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.04.2021 09:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.04.2021 08:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

14 NİSAN ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 14.04.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 14.04.2021 11:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 14.04.2021 09:00 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 14.04.2021 11:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi : Şehitlik Mahallesi Çamlıca Caddesi Üzerinde Oluşan Su Şebeke Hattındaki Arızadan Dolayı SU Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı ) Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı

14 NİSAN ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ

KİRAZ - YENİ

13.04.2021 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ - BALABANLI

14.04.2021 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BALABANLI MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

SEFERİHİSAR - ÇOLAK İBRAHİM BEY

14.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

12 sokakdaki arıza nedeniyle suverilemiyor

TİRE - KURTULUŞ

14.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

KÖPRÜLÜ SOKAK VE ZEYTIN SOKAKTA ANABORU ARIZASI NEDENIYLE KESINTI YAPILMISTIR

14 NİSAN ÇARŞAMBA İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 14 Nisan Çarşamba günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.