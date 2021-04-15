Su kesintisi 15 Nisan Perşembe 2021 | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti 15 Nisan Perşembe günü İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli'de yaşanması beklenen su kesintileri vatandaşlar tarafından Su kesintisi 15 Nisan Perşembe 2021 | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları ile çokça bakılıyor. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

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Su kesintisi 15 Nisan Perşembe 2021 | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları şu sıralar internette sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. 15 Nisan'dan itibaren 4 ilde gerçekleşecek su kesintilerine biz de haberimizde yer verdik. 15 NİSAN PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 15 Nisan Perşembe günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. 15 NİSAN PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ POLATLI Arıza Tarihi: 15.04.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 15.04.2021 15:00:00 Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 15.04.2021 08:30 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 15.04.2021 15:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi : Gazi Mahallesi Anıttepe Caddesi Üzerinde Oluşan 315 LİK Su Şebeke Hattındaki Arızadan Dolayı SU Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı ) Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: GAZİ MAHALLESİ ŞEHİTLİK ŞEHİTLİK MAHALESİ BİR KISMI MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR KISMI Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ ŞEHİTLİK MAHALESİ BİR KISMI MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR KISMI 15 NİSAN PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ DİKİLİ - İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY 15.04.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 10 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı ismetpaşa, gazipaşa, salimbey mahallelerinin çarşı hattı bölgesinde 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. KARŞIYAKA - ATAKENT, BOSTANLI 15.04.2021 saat 08:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası BESTEKAR SADİ HOŞSES SOKAK No:21 ANA VANA ARIZASI İÇİN AŞIK VEYSEL SOKAK X B. SADİ HOŞSES SAYAÇ KAPATILDI. . KEMALPAŞA - ÇAMBEL 15.04.2021 saat 08:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDNİNDEN DOLAYI YAKLAŞIK 3 SAAT SU KESİNTİSİ OLACAKTIR KONAK - HUZUR, ZEYBEK, ANADOLU, TRAKYA 15.04.2021 saat 01:50 ile 10:00 arasında yaklaşık 8 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2458 SOKAK NO. 15 İÇİN ÖDEMİŞ - YENİKÖY 14.04.2021 saat 19:25 ile 15.04.2021 saat 17:00 arasında yaklaşık 21 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİNDE Kİ POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ - YOLÜSTÜ, BİRGİ, KÜÇÜKAVULCUK, BÜYÜKAVULCUK, KEMER, HACIHASAN, BUCAK, CEVİZALAN 15.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YOLÜSTÜ, BIRGI, KÜÇÜKAVULCUK, BÜYÜKAVULCUK, KEMER, HACIHASAN, BUCAK, CEVIZALAN MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. URLA - İSKELE 14.04.2021 saat 18:15 ile 19:30 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MERKEZ 15 NİSAN PERŞEMBE İSU SU KESİNTİSİ Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 15 Nisan Perşembe günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü su kesintisi