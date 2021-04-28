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Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de metrelerce derinlikteki su kuyusuna düşen yavru kediyi 7 yaşındaki Faruk Türkoğlu'nun fark etmesi üzerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Merkez Etiler Mahallesi Şehit Fatih Yurtoğlu Sokak'taki bir ikamette yaşayan 7 yaşındaki Faruk Türkoğlu, dışarıda oynadığı esnada su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark etti. Çevredeki vatandaşlar bir süre kediyi çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Adrese gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna halat merdiven yardımıyla inen ekipler, kediye ulaştı. Çok korktuğu görülen yavru kedi, bulunduğu kuyudan çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yavru kedi, büyük mutluluk yaşayan 7 yaşındaki Furkan'a teslim edildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

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