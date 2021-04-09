Su sayaçlarını gözlerine kestirdiler! Kırıkkale'de 8 bin liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Kırıkkale'de dairelerin su sayaçlarının yanı sıra bir iş yerinden 8 bin liralık hurda malzeme çaldığı öne sürülen 3 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

5 DAİRENİN SAYAÇLARINI ÇALDILAR

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler Gürler Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki 5 daireye ait su sayaçlarının yanı sıra Sanayi Mahallesinde bir iş yerinden 8 bin lira değerindeki hurda malzemelerin çalınması olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde söz konusu şahısların B.Y., E.C. ve M.H.C. olduğu belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı