''Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz'' dedi! Meşhur çorum leblebisini dağıttıSON DAKİKA! Bakan Pakdemirli: "Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtılacak"Fabrika bacasından çıkan dumanlardan ilçedeki insanlar rahatsız oluyorMalatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıSon dakika: Altın fiyatları güne hareketli başladı! 9 Nisan 2021 Cuma Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Haklarını ödeyemeyiz! Sağlık çalışanlarının karlı yollarda ‘aşı’ mesaisiTorba yasa meclisten geçti! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Bin 500 liralık destek için hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın!İkamet değişkliği e-devletten yapılıyor mu? İkamegah değişikliği en kolay nasıl yapılır?Erzincan'da yardımsever boya ustası ihtiyaç sahiplerinin evlerini bedavaya boyuyorZehir tacirleri ile mücadele devam ediyor, Tatvan’da uyuşturucu operasyonu
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Su sayaçlarını gözlerine kestirdiler! Kırıkkale'de 8 bin liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Su sayaçlarını gözlerine kestirdiler! Kırıkkale'de 8 bin liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Kırıkkale'de hırsızlar su sayaçlarını gözlerine kestirdiler. Dairelerin su sayaçlarının yanı sıra bir iş yerinden 8 bin liralık hurda malzeme çaldığı öne sürülen 3 şahıs yakalandı.

Su sayaçlarını gözlerine kestirdiler! Kırıkkale'de 8 bin liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Kırıkkale'de dairelerin su sayaçlarının yanı sıra bir iş yerinden 8 bin liralık hurda malzeme çaldığı öne sürülen 3 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

5 DAİRENİN SAYAÇLARINI ÇALDILAR

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler Gürler Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki 5 daireye ait su sayaçlarının yanı sıra Sanayi Mahallesinde bir iş yerinden 8 bin lira değerindeki hurda malzemelerin çalınması olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde söz konusu şahısların B.Y., E.C. ve M.H.C. olduğu belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT