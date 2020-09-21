Suarez Atletico'ya, Diego Costa Fenerbahçe'ye!

Bu sezon Avrupa'da transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Luis Suarez'in artık Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uruguaylı golcünün Atletico Madrid'e transfer olması için, Atletico Madrid'in Diego Costa'yı elinden çıkarması gerekiyor. Bu noktada devreye giren Fenerbahçe, Diego Costa ile anlaşma sağlarsa, Suarez'in Atletico transferi gerçekleşecek.

Suarez ve Atletico Madrid arasında süren görüşmeler sonuçlandı. Taraflar, transfer için anlaşma sağladı. Ancak transferin gerçekleşmesi için Diego Costa'nın maliyetinden kurtulmak isteyen Atletico Madrid, Costa'yı Fenerbahçe'ye göndermek istiyor.

DÜĞÜMLER FENERBAHÇE İLE ÇÖZÜLECEK

İspanya'nın önemli gazetelerinden Mundo Deportivo, takımdan ayrılması istenen Diego Costa için henüz resmi bir talep olmasa da Fenerbahçe'nin ilgisinden bahsediyor.

Fenerbahçe'den henüz bir resmi girişim yapılmamış olsa da Costa'nın takımdan ayrılması noktasında en önemli çözüm adayı olarak sarı lacivertliler gösteriliyor.