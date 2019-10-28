Atama için bekleyen öğretmen adayları arama motorlarında şubat atamasını araştırmaya başladı. Peki Şubat ataması 2020 olacak mı? Ne zaman? Şubat ataması kontenjanları ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

ŞUBAT ATAMASI OLACAK MI 2020?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tvnet’te yayınlanan Türk Kahvesi programında gazeteci-yazar Ayşe Böhürler’in sorularını yanıtladı. Öğretmen adaylarının merakla beklediği, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk, “Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben ‘60 bin az, 80 bin olsun’ derim. Biz şuna bakıyoruz; ‘Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var’ diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki ‘Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor’ diyor” diye konuştu.

Atama taleplerini, evlenme ve hayat kurmayla yakından ilgili olduğu için çok önemli bulduğunu söyleyen Bakan Selçuk, “Biz şu anda ücretli öğretmenlik kalksın, diye çaba gösteriyoruz. Nasıl kalkar? Kadrolu öğretmen sayısını artırarak. Bu neye bağlı? Ekonomik imkanlar doğrultusunda. Dolayısıyla benden ‘Şu tarihte, şu rakam’ diye bir atama sayısını beklemesinler. Biz imkanlara bakıyoruz, ‘Ne yapabiliriz’ diye sonra ortaklaşa bir şey çıkıyor. Ona göre de bir kararı duyuruyoruz. Şubat ataması için de böyle bir çalışma devam ediyor” dedi.

KONTENJANLAR NE KADAR?

MEB tarafından yapılan 2019 öğretmen atamalarında, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırmıştı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrılmıştı. Bu yıl ise ne kadar öğretmen ataması yapılacağı ve kaç kontejan açıklanacağı merak konusu oldu.

ÖĞRETMENLERDEN ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

1) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet)

2) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)

3) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği

4) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi

5) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

ÖĞRETMENLER NASIL ATANACAK?

Öğretmen atamalarında son yıllarda olduğu gibi bu yılda KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.