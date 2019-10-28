KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığından gelecek atama haberine odaklandı. Atama için bekleyen öğretmen adayları şubat ataması hakkında araştırmalara başladı. 2020 yılında 40 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Peki 2021 yılında öğretmen ataması olacak mı? Şubat ataması 2021 olacak mı? Ne zaman? Şubat ataması kontenjanları ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

ŞUBAT ATAMASI OLACAK MI 2021, NE ZAMAN?

Koronavirüs sürecinde ortaya çıkan öğretmen ihtiyacı ile de 2021 öğretmen atama işlemleri hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor. Fakat henüz öğretmen atamasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum. Her sene değişen zamanlarda ilan ediliyor. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

60 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Atama olmasını isteyen öğretmen adayları, özellikle Twitter'da 2021 yılında 60 bin öğretmen atamasının yapılmasını gündeme getirdi. 2020 yılında 40 bin atama gerçekleştirilmişti. Öte yandan en çok ataması yapılan da sınıf öğretmenliği olmuştu. Bu yıl da öğretmen atamalarının gerçekleştirilmesi bekleniyor ancak sayının 60 bin olması henüz netlik kazanmadı.

KONTENJANLAR NE KADAR?

MEB, 2020 atamasında 60 farklı branşta 50 taban puanıyla 40 bin öğretmen görevlendirdi. 2021 yılında da binlerce adayın farklı branşlarda atama işleminin yapılması ön görülüyor. MEB'den şu ana kadar 2021 öğretmen atamalarına dair branş ve kontenjan sayısı duyurusu yapılmadı. Bir kaç hafta içinde ilgili haberin duyurulacağı iddialar arasında.

ÖĞRETMENLERDEN ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

1) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet)

2) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)

3) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği

4) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi

5) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

ÖĞRETMENLER NASIL ATANACAK?

Öğretmen atamalarında son yıllarda olduğu gibi bu yılda KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.