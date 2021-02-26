Şubat ayı Tuzlaspor'a yaramadı! 12 puanın 7'si kaybedildi

TFF 1.Lig'de sezona iyi bir giriş yaparak Süper Lig'e çıkma iddiası içerisinde olan Tuzlaspor, Kasım ve Ocak aylarında çıktığı maçlarda aldığı sonuçlarla bu hedefin uzağında kaldı. Temsilcimiz, şubat ayında çıktığı Memenspor'u evinde 2-0 yendikten sonra, Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Evinde konuk ettiği Boluspor'a 1-0 yenildi, Ankaraspor ile de 0-0 berabere kaldı. Tuzlaspor böylece Şubat ayında çıktığı 4 maçta 5 puan kazandı, 7 puan kaybetti.