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  3. Şubat ayı Tuzlaspor'a yaramadı! 12 puanın 7'si kaybedildi

Şubat ayı Tuzlaspor'a yaramadı! 12 puanın 7'si kaybedildi

TFF 1. Lig'de mücadele eden temsilcimiz Tuzlaspor, şubat ayında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet elde etti.

Şubat ayı Tuzlaspor'a yaramadı! 12 puanın 7'si kaybedildi

TFF 1.Lig'de sezona iyi bir giriş yaparak Süper Lig'e çıkma iddiası içerisinde olan Tuzlaspor, Kasım ve Ocak aylarında çıktığı maçlarda aldığı sonuçlarla bu hedefin uzağında kaldı. Temsilcimiz, şubat ayında çıktığı Memenspor'u evinde 2-0 yendikten sonra, Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Evinde konuk ettiği Boluspor'a 1-0 yenildi, Ankaraspor ile de 0-0 berabere kaldı. Tuzlaspor böylece Şubat ayında çıktığı 4 maçta 5 puan kazandı, 7 puan kaybetti.

Tayfun Altuntaş
Editör
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